В Омске на сутки закроют железнодорожный переезд

Переезд закроют ради ремонта. Фото: Рамиль Галиев

Завтра в Омске на сутки закроют проезд для всех видов транспорта в районе железнодорожного переезда «Блок-2», который находится на улице Комбинатская. Там будут проводить ремонтные работы на железнодорожном переезде специалисты «Промышленного железнодорожного транспорта». Ограничения продлятся с 21:00 25 июня до 7:00 26 июня.

Водителям придется объезжать перекрытый участок по улицам 1-я Заводская и проспект Губкина. Омичей просят с пониманием отнестись к возникшим неудобствам и заранее планировать маршрут проезда, а также следовать временным знакам, которые установят в районе перекрытия.