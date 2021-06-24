Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2021 7:46

В Омске на сутки закроют железнодорожный переезд

Там будут проводить ремонтные работы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Переезд закроют ради ремонта.

Переезд закроют ради ремонта.

Фото: Рамиль Галиев

Завтра в Омске на сутки закроют проезд для всех видов транспорта в районе железнодорожного переезда «Блок-2», который находится на улице Комбинатская. Там будут проводить ремонтные работы на железнодорожном переезде специалисты «Промышленного железнодорожного транспорта». Ограничения продлятся с 21:00 25 июня до 7:00 26 июня.

Водителям придется объезжать перекрытый участок по улицам 1-я Заводская и проспект Губкина. Омичей просят с пониманием отнестись к возникшим неудобствам и заранее планировать маршрут проезда, а также следовать временным знакам, которые установят в районе перекрытия.