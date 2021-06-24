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Общество24 июня 2021 7:04

Омич украл 4 грузовика цемента на ремонте дороги

Продал он их почти за полмиллиона рублей
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич признал вину и возместил ущерб, но все равно получил срок.

Омич признал вину и возместил ущерб, но все равно получил срок.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

До суда дошло дело омича, который украл несколько грузовиков цемента во время ремонтных работ. По версии следствия, в ноябре 2020 года омич работал в «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства» и был занят на ремонтных работах. Воспользовавшись служебным положением мужчина украл асфальтовую смесь, он нашел фиктивного покупателя и оформил документы на дополнительные партии асфальта.

Их омич перепродал и заработал 430 тысяч рублей. Как отметили в пресс-службе прокуратуры, омич полностью признал свою вину и даже возместил причиненный ущерб. Но суд все равно решил наказать бывшего дорожника. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.