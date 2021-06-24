Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с омичом, который судится с работодателем

Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме видео-конференц-связи. Фото: sledcom.ru

Заявитель из Омской области в разговоре с Председателем СК России рассказал об обстоятельствах получения 1 группы инвалидности. По его словам, 4 октября 2019 года он, являясь электромонтажником ООО «Корпорация Р-Индустрия», выполнял работы в составе бригады на изолирующей съемной вышке в парке приема и сортировки железнодорожной станции «Екатеринбург-Сортировочная».

При устранении отклонения геометрии контактной подвески изолирующего сопряжения попал под рабочее напряжение и получил травму электрическим током. Составленный работодателем совместно с представителем подразделения ОАО «РЖД» акт о несчастном случае на производстве, на основании которого следователями Уральского СУ на транспорте было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, был оспорен заявителем в суде.

Фото: sledcom.ru

Только когда суд встал на сторону заявителя, решение об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено, и в апреле текущего года было начато следствие по ч. 1 ст. 143 УК РФ. Мужчина посетовал на отсутствие результатов и выразил опасения, что виновные из числа представителей его работодателя, ненадлежащим образом оформивших наряд на выполнение работ, и филиала ОАО «РЖД», которыми, как утверждает заявитель, в момент происшествия было преждевременно подано напряжение на объект, могут уйти от ответственности.

Фото: sledcom.ru

Выслушав доклад и.о. руководителя Уральского следственного управления на транспорте Романа Кашина, Председатель СК России подверг работу следственного управления жесткой критике. Претензии касались длительного бездействия, безынициативности и равнодушия к случившемуся с заявителем, почти полностью утратившим трудоспособность. Глава ведомства поручил в кратчайшие сроки окончить расследование, при этом потребовав незамедлительной организации проведения необходимой экспертизы в Судебно-экспертном центре СК России. От подчиненных Александр Бастрыкин потребовал еженедельного доклада о ходе следствия.

Кроме того, по поручению Председателя будет обеспечено криминалистическое сопровождение следствия силами центрального аппарата ведомства. Александр Бастрыкин заверил мужчину, что позднее они еще раз обсудят результаты предварительного расследования на личном приеме. Также по решению главы СК назначена служебная проверка в отношении ряда сотрудников Уральского следственного управления на транспорте, причастных к расследованию.