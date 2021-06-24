Омские подростки продавали наркотики на железнодорожных станциях

Полиция на транспорте задержала группу 18-летних омичей, которые занимались сбытом наркотиков на железнодорожных станциях. Один из них зарегистрировался на специальном сайте, где получал координаты крупной партии. Друзья забирали наркотики, фасовали и разносили по закладкам. Информацию о их местах продавали через тот же сайт.

Как уточнили в ведомстве, в момент задержания у приятелей нашли 73 свертка с разовыми дозами, ещё 40 грамм достали из закладок. Торговали они в основном "солью". Как полагают следователи, за 3 месяца ведения бизнеса омичам удалось реализовать более 500 доз. На приятелей завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Теперь омичам грозит до 20 лет лишения свободы.