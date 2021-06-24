Ввести новый пакет ограничений и запретов в Омске хотят уже на следующей неделе

В омском Роспотребнадзоре накануне признали, что происходящее - третья волна. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом в Омской области. С 30 человек в сутки число зараженных резко выросло уже до 100 и больше. В омском Роспотребнадзоре накануне признали, что происходящее - третья волна. В минздраве снова начали переводить городские больницы под ковидные госпитали. Дополнительно будет развернуто около 800 коек.

Тем временем, стало известно, что омские власти всерьез озадачены ростом заболеваемости коронавирусом. На прошлой неделе оперштаб не стал вводить ограничения, на которых настаивал Роспотребнадзор. Следующее заседание, скорее всего, пройдет на следующей неделе. И почти наверняка оперштаб в этот раз прислушается к доводам ведомства. В Роспотребнадзоре не скрывают, что будут настаивать на ряде запретов и ограничений.

Скорее всего, они будут касаться работы ресторанов, фудкортов и детских площадок в торговых центрах.