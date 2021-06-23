Экс-главе омского фонда капремонта Степановой продлили срок ареста

Марину Степанову отправили в СИЗО на время следствия. Фото: kapremontomsk.ru

В Омске продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Фонда капремонта Омской области Марины Степановой. С 13 апреля до середины июня ее заключили под стражу. Сторона обвинения настаивает, что Степанова, находясь на свободе, может уничтожить улики или оказать давление на свидетелей.

«Коммерческие вести»

со ссылкой на пресс-службу Куйбышевского райсуда сообщают, что Марине Степановой продлили срок ареста до 10 июля.

Напомним, экс-чиновнице предъявлены обвинения по двум статьям – коммерческий подкуп и взятка. По версии, следствия за содействие знакомому предпринимателю в получении выгодных госконтрактов она получила в общей сложности 2 млн рублей – деньгами и услугами. При этом противоправную деятельность Степанова продолжила, даже перейдя в феврале на должность областного замминистра энергетики и ЖКХ.