На окраине Омска обнаружили мертвую косулю

Мертвую косулю обнаружили прямо возле школы. Фото: «Инцидент Омск»

Жители микрорайона Входного стали свидетелями неприятной картины: на обочине одной из местных дорог, прямо возле школы, лежала мертвая косуля.

Фото разошлось сразу по нескольким пабликам. В одном омичи предположили, что дикое животное загрызли бродячие собаки. В другом – что от трупа избавились браконьеры, испугавшиеся наказания за незаконную охоту.

Комментаторы в паблике «Инцидент Омск» рассказали о еще двух погибших косулях, обнаруженных на дороге, идущей в сторону поселка Лузино.

– Видимо, миграция была, – предполагает еще один подписчик группы. – Утром со стороны западного обхода в сторону Иртыша две штуки пробегали через трассу в районе Дружино.