В омском парке из горящих свечей выложили танк

Инсталляция из горящих свечей появилась в парке Победы. Фото: vk.com/region55

22 июня в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в Омске провели акцию, посвященную этой скорбной дате. В парке Победы из поминальных свечей выложили изображение легендарного танка Т-34 – техники, которая во многом решила исход страшных событий тех лет.

– В День памяти и скорби Омская область приняла эстафету Всероссийской патриотической акции «Свеча памяти». Эта традиционная акция призвана напомнить жителям нашей страны, какой ценой далась Победа – более 27 миллионов соотечественников отдали свои жизни, – сообщает пресс-служба областного правительства. – В этом году жители страны в память о первом дне самой страшной войны в истории человечества создавали «огненные картины войны» – изображения из свечей, каждое из которых связано со вкладом региона в Победу. Омичи в знаковом мемориальном парке «зажгли» танк Т-34, выпускаемый в нашем городе в военные годы.