АО «Транснефть – Западная Сибирь» выполняет государственные задачи по развитию малого и среднего предпринимательства

Мероприятие проходило в дистанционном формате с использованием электронных платформ.

В ходе онлайн-семинара участники – представители малого и среднего бизнеса - смогли в режиме реального времени получить ответы на интересующие вопросы и узнать о наработанном опыте АО «Транснефть - Западная Сибирь» по организации и проведению торгов с субъектами МСП.

Заместитель генерального директора по экономике АО «Транснефть - Западная Сибирь» Алексей Пучков рассказал, что при ведении закупочной деятельности предприятие руководствуется требованиями федерального законодательства и нормативными документами ПАО «Транснефть».

«Транснефть - Западная Сибирь» уделяет большое внимание увеличению доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, по итогам пяти месяцев 2021 года 72 процента договоров заключено с субъектами МСП. Увеличение этого показателя способствует улучшению конкурентной системы закупок, основанной на принципах прозрачности и равноправия», - отметил Алексей Пучков.

Также АО «Транснефть - Западная Сибирь» реализует проекты в рамках программы партнерства с представителями малого и среднего бизнеса ПАО «Транснефть». Цель программы - поддержание реализации государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства. Кроме того, она предполагает активное вовлечение инновационных проектов субъектов МСП в деятельность ПАО «Транснефть» и ее дочерних компаний.

Таким образом предприятие открывает для организаций малого и среднего бизнеса широкие возможности участия в крупных производственных проектах, направленных на стратегическое развитие отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.