«Росводоканал Омск»: итоги платёжной дисциплины таковы - население копит долги, организации регулярно оплачивают

Пока остановить рост дебиторской задолженности жителей не удаётся – сказываются последствия пандемии и самоизоляции. По сравнению с 1 июня 2020 года долги этого сегмента потребителей за воду и канализацию выросли на 89 млн рублей.

- В список должников попадают жители многоквартирных домов и частного сектора, а также жилой фонд, управление которым осуществляют управляющие компании и ТСЖ. Мы видим, что население испытывает трудности с оплатой, но при этом у них есть желание разобраться со сложившейся задолженностью, есть готовность оплатить. Мы сделали много новых способов для обращения к нам, поскольку ограничены в личном приёме. Решить вопросы можно через сайт в разделе «Задать вопрос», по телефону 53-00-11 или на приёме по предварительной записи, - рассказывает коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Основная сумма задолженности среди УК и ТСЖ приходится на Омский район. Если на 1 июня 2020 года их долг перед омским водоканалом составлял 81,6 млн рублей (62,1 % от общей задолженности), то к 1 января 2021 года он увеличился почти вдвое. В списке основных должников: ООО «Коммуналсервис», ООО «УК МКХ «Мостовик», ООО «УК «Ясная поляна», ООО УК «АСО-Сервис», ООО «Гидросети», ООО «Гидросервис».

Ситуацию с юридическими лицами удалось нормализовать. По состоянию на 1 июня текущего года сумма долга организаций вернулась на уровень начала 2020-го, снизившись на 20 млн рублей. Водоканал готов рассматривать возможные варианты погашения долгов и заключает соглашения о реструктуризации задолженности.

В ресурсоснабжающей организации напоминают, что не стоит накапливать долги. Даже в самой сложной финансовой ситуации «Росводоканал Омск» всегда готов предложить потребителям варианты решения проблемы.