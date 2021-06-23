В Омской области за сутки коронавирусом заразилось 139 человек

Коронавирус в Омской области продолжает активно распространяться. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области, по последним данным минздрава, за сутки заразились коронавирусом 139 человек. Из них на амбулаторном лечении находится 109 человек, а в ковидные госпитали отправились 30 пациентов. Общее число заболевших с начала пандемии составило 49 430 человек. Показатели заболеваемости пока продолжают расти довольно быстро. Еще вчера сообщали только о 128 заболевших.

Выздоровели значительно меньше омичей. Всего 64 человека за сутки. За все время наблюдений в регионе успешно справились с ковидом 41 625 человек.

Погибли от последствий вируса 2 омича. Общее число умерших за все время пандемии составило на сегодняшний день 1 485 человек.

Омичи продолжают участвовать в прививочной компании. Полностью привиты уже 207 106 человек, а дожидаются второго этапа вакцинации еще 46 260 человек.