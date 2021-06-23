«Даю час на оплату»: Коллекторов, кошмаривших омича по СМС, оштрафовали на 50 тысяч

Они превратили жизнь омича в ад и постоянно угрожали Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске должника буквально атаковали коллекторы. Они постоянно запугивали его и слали СМС с угрозами. Например, такие: "даю ровно час на оплату", "будет прозвон всего окружения", "запланирован выезд".

Напуганный мужчина пожаловался приставам. Он рассказал, что его постоянно запугивают сотрудники фирмы ООО «Поколение». Центральный райсуд Омска признал коллекторов виновным в нарушении требований законодательства о защите прав физлиц при возврате долгов. Фирму оштрафовали на 50 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе омских судебных приставов, коллекторы пытались обжаловать это решение, но не смогли.