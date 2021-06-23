Из окна омской БСМП-1 выпал пациент

Инцидент случился в БСМП-1. Фото: Анна МИКУЛА

ЧП в омской Больнице скорой медицинской помощи № 1 случилось 21 июня. В 7.40 из окна на третьем этаже выпал пациент. Вскоре он скончался, рассказали в пресс-службе областного СУ СК.

Как выяснилось, погибшим оказался 45-летний местный житель. В 2002 году мужчина был судим за наркотики. Судя по финалу, он и сам злоупотреблял ими до самой смерти.

Окончательно причина случившегося будет установлена по результатам судмедэкспертизы. Однако в пресс-службе областного минздрава «Комсомольской правде в Омске» уточнили, что пациент скончался не в результате падения из окна, а от отравления. Он поступил в отделение токсикологии с тяжелейшей интоксикацией запрещенными веществами.

Наркотики - зло, настаивают омские врачи. Мы присоединяемся.