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Происшествия23 июня 2021 8:44

Из окна омской БСМП-1 выпал пациент

Однако умер мужчина не из-за этого, а от передозировки запрещенными препаратами
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Инцидент случился в БСМП-1.

Инцидент случился в БСМП-1.

Фото: Анна МИКУЛА

ЧП в омской Больнице скорой медицинской помощи № 1 случилось 21 июня. В 7.40 из окна на третьем этаже выпал пациент. Вскоре он скончался, рассказали в пресс-службе областного СУ СК.

Как выяснилось, погибшим оказался 45-летний местный житель. В 2002 году мужчина был судим за наркотики. Судя по финалу, он и сам злоупотреблял ими до самой смерти.

Окончательно причина случившегося будет установлена по результатам судмедэкспертизы. Однако в пресс-службе областного минздрава «Комсомольской правде в Омске» уточнили, что пациент скончался не в результате падения из окна, а от отравления. Он поступил в отделение токсикологии с тяжелейшей интоксикацией запрещенными веществами.

Наркотики - зло, настаивают омские врачи. Мы присоединяемся.