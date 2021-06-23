На трассе под Омском легковушка врезалась в опрокинувшийся Камаз

Сначала перевернулся Камаз, а легковушка врезалась в него спустя несколько минут.

На трассе под Омском произошло подряд сразу два ДТП. Сначала не справился с управлением на скользкой от дождя дороге водитель Камаза, груженого асфальтом. Он упал на дороге Омск – Одесское и перегородил движение по дороге в одну из сторон. Все произошло поздней ночью, около 1:15. В это время по той же дороге ехал омич на «Ладе Ларгус». Возможно, из-за темноты мужчина не успел вовремя заметить грузовик и затормозить. Из-за этого он врезался в опрокинутый большегруз.

Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель Камаза получил несерьезные травмы, а 48-летний водитель легковушки попал в больницу. По факту аварии проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства и причины произошедшего.