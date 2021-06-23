В Омске объявили неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности

Опасные выбросы обнаружены в районе северной промзоны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске снова зафиксированы вредные выбросы. На этот раз их обнаружили в районе северной промзоны.

– По информации Центра экологического мониторинга 22 июня на автоматизированном посту наблюдений по ул. 4-я Поселковая фиксировались повышенные концентрации фенола и сероводорода, – рассказали в пресс-службе областного минприроды. – С 00.00 до 11.00 23 июня ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» для предприятий города объявлено о наступлении неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности.

Также сообщается, что эта информация направлена в адрес Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора и Управление Роспотребнадзора по Омской области для принятия мер реагирования.

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Омичи массово жаловались на ночные выбросы. В некоторых районах, Нефтяниках и в Старом Кировске, всю ночь стоял смог и такой сильный неприятный запах, что омичи даже не смогли уснуть. Такая же ситуация, судя по комментариям к постам о загрязнениях в соцсетях, продолжалась и утром.

Жалобы от горожан заметили в минприроды, и его глава Илья Лобов в своем Instagram прокомментировал их. По его мнению, все объясняется тем, что Омск – промышленный город. (Подробнее...)