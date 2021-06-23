На видео попала серьезная авария в центре Омска

Один из автомобилей практически перекрыл движение по улице Карла Маркса в сторону ЖД-вокзала. Фото: скриншот с видео

Накануне вечером в Омске произошла серьезная авария, которая попала на камеры видеонаблюдения. Все случилось в самом центре города на загруженном перекрестке двух оживленных улиц Карла Маркси и Масленникова около 21:00. Судя по видео, оба водителя двигались на разрешающий сигнал светофора, вот только один из них решил повернуть налево с Масленникова на Маркса при движении в направлении моста. Такой поворот на перекрестке запрещен. Из-за этого и произошло столкновение.

Желающий повернуть автомобиль получил удар в бок и даже перевернулся, а второй участник ДТП остановился, въехав в столб на обочине. Оба автомобиля серьезно пострадали, одному из водителей понадобилась медицинская помощь, как уточнили в пресс-служб полиции. Последствия аварии устраняли до глубокой ночи.