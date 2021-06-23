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Общество23 июня 2021 5:03

Новое TikTok-безумие дошло до Омска: Школьники скручивают колпачки с колес авто

А потом их продают через Интернет
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Таких объявлений в интернете полно.

Таких объявлений в интернете полно.

Фото: avito.ru

Сибиряка в соцсетях сообщают, что новая забава школьников добралась и до Омска. Речь идет о том, что подростки массово скручивают с колес чужих авто ниппели, а потом продают их через Интернет. В TikTok полно роликов со школьниками, которые хулиганят таким образом.

- Вот и Омск охватило TikTok-безумие - школьники бегают по дворам и скручивают с автомобильных колес колпачки. Забава становится настолько популярной, что Интернет уже кишит объявлениями, - написал омич и в качестве подтверждения своих слов опубликовал скриншот такого объявления.

Кому нужны эти колпачки, остается загадкой.