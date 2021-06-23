Новое TikTok-безумие дошло до Омска: Школьники скручивают колпачки с колес авто

Таких объявлений в интернете полно. Фото: avito.ru

Сибиряка в соцсетях сообщают, что новая забава школьников добралась и до Омска. Речь идет о том, что подростки массово скручивают с колес чужих авто ниппели, а потом продают их через Интернет. В TikTok полно роликов со школьниками, которые хулиганят таким образом.

- Вот и Омск охватило TikTok-безумие - школьники бегают по дворам и скручивают с автомобильных колес колпачки. Забава становится настолько популярной, что Интернет уже кишит объявлениями, - написал омич и в качестве подтверждения своих слов опубликовал скриншот такого объявления.

Кому нужны эти колпачки, остается загадкой.