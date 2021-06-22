В Омском дворе ветка пробила лобовое стекло машины

Ветка острым концом пробила лобовое стекло припаркованного автомобиля. Фото: ВКонтакте

Недовольный сложившейся ситуацией омич в соцсетях пожаловался на бездействие управляющей компании. Как он рассказал, жильцы в одном из домов на улице Поселок Козицкого в районе Амура уже несколько лет не могут добиться кронирования старого тополя. С дерева уже не первый раз падают ветки.

- Во дворе огромный разрушающийся тополь, высота которого примерно в полтора раза выше трехэтажного дома, около которого он стоит. В кроне очень много сломанных веток с гнилой сердцевиной. В субботу одна из таких веток упала на авто, стоящее под ним. Что было бы с водителем, если бы он был за рулем? Управляющая компания не может кронировать дерево, потому что рядом с ним стоит электрический столб с проводами и «нужно все согласовать с электросетями», - написал недовольный омич.

Одна из веток действительно упала на машину и буквально пробила лобовое стекло на водительском месте. Если бы в салоне оказались люди, избежать травм было бы просто невозможно. На жалобу отреагировали в госжилинспекции. Жильцам посоветовали провести общее собрание, где приняли бы решение о сносе, и уже с ним обратиться в управляющую компанию. Только на основе решения жильцов УК может получить разрешение на кронирование.

- Обращаем ваше внимание на тот факт, что самостоятельно управляющая организация, без разрешения администрации, кронировать дерево не может: за это правонарушение предусмотрено административное наказание. В данном случае водитель транспортного средства может обратиться в суд для возмещения материальной компенсации, - отметили в госжилинспекции.