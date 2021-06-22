Партия пенсионеров настаивает на пересмотре льгот для тружеников тыла

Вопрос о правах на льготы тружеников тыла остро стоит уже много лет. А тем временем, самих тружеников становится все меньше. Это те, кто собирал колоски на поле, чтобы накормить солдат, те, кто стоял на ящиках у станков на заводах, кто недоедал и недосыпал, работая по 12-16 часов без выходных.

Омский городской Совет ветеранов и пенсионеров неоднократно пытался донести до федеральной власти необходимость уравнять в правах на льготы участников войны и тех, кто ковал Победу в тылу.

«Еще в 2012 году мы провели слет тружеников тыла и направили письма президенту, Правительству РФ, в Государственную Думу. Участников войны осталось очень мало, как и тружеников тыла. Ведь можно эти средства направить и дать одинаковые льготы и тем, и другим?» – возмущается председатель городского Совета ветеранов и пенсионеров, член Партии пенсионеров Геннадий Павлов.

По его словам, вопрос на федеральном уровне не решен и по сей день. В итоге сегодня у тружеников тыла нет никаких льгот, в то время как участников войны помимо прочего обеспечивают жильем и пенсией не менее 40 тысяч рублей. Труженики тыла же не имеют ни прибавки к пенсии, ни права на медицинское обслуживание вне очереди, ни льгот на покупку лекарств, ни льгот на коммунальные услуги.

«Люди, которые внесли такой колоссальный вклад в Победу, заслуживают другого отношения. Ведь без одежды, без питания, без оружия солдаты не могли бы воевать. Люди потеряли свое здоровье и их нужно серьезно поддержать. В этом вопросе нужна политическая воля. И Партия пенсионеров обращает сейчас внимание на проблемы ветеранов и пенсионеров. Нужно чтобы эти вопросы обсуждались сейчас, потому что скоро будет уже поздно», – убежден Геннадий Павлов.