Крал из больниц и офисов: В Омске задержали серийного велосипедного вора

В Омске задержали серийного велосипедного вора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске поймали вора, который специализировался на краже велосипедов. Делал это везде, где представлялась возможность, – на стадионах, в офисных зданиях и даже в больницах. В полиции уже известно о семи случаях, происшедших по улицам Фрунзе, Орджоникидзе, Перелета, Интернациональной и бульвару Архитекторов. Не останавливали преступника даже тросовые замки, которыми владельцы пытались защитить свое имущество.

– Анализируя способ совершения преступления, оперативники пришли к выводу, что во всех случаях действовал один и тот же человек. Изъятые с мест преступления следы рук принадлежали 33-летнему ранее неоднократно судимому за кражи и мошенничества омичу, проживающему на территории СНТ «Любитель», – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – На допросе задержанный рассказал следователю, что похищенное имущество продавал на рынке Кировского округа. Вырученные деньги тратил на личные нужды.

Задержанный причинил ущерб в 120 тысяч рублей. Фото: УМВД России по Омской области

После допроса вора отпустили под подписку о невыезде. Однако мужчина пустился в бега. Он сел на поезд до Краснодара, успел побывать в Уфе и Казани. В конечном пункте назначения его и поймали совместными усилиями омских и краснодарских полицейских.

Чтобы любителя чужих велосипедов и путешествий больше не тянуло странствовать, его вернули домой и заключили под стражу.