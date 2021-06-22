Серийный велосипедный вор сбежал от полиции из Омска в Краснодар

Омич попытался залечь на дно на российском курорте, но его поймали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце весны в полицию поступило сразу несколько заявлений о краже дорогих велосипедов. Семь омичей пожаловались, что оставляли велики на уличных велопарковках у торговых центров, больниц и магазинов, а когда возвращались, их уже не было. По почерку следователи пришли к выводу, что преступления совершал один человек. Найти его удалось по отпечаткам пальцев. Воришкой оказался ранее судимый 33-летний омич. Он не стал отрицать свою причастность, а рассказал, что крал велосипеды, а потом продавал их на рынке. После допроса омича отпустили под подписку о невыезде, а он пустился в бега.

Как уточнили в пресс-службе полиции, омич подался на юга. Его задержали в Краснодаре. До этого он побывал в Уфе и Казани. Сейчас его доставили обратно в Омск и решением суда заключили под стражу.