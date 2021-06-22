«Легко спутать с простудой»: омский минздрав рассказал о новых симптомах коронавируса

При первых симптомах заболевания следует обращаться к врачу. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В последнее время в Омской области наблюдали вспышку заболеваемости коронавирусом. В Роспотребнадзоре подтвердили, что мы можем говорить о третьей волне заболеваемости. За сутки заболевает уже значительно больше сотни омичей, но большинство из них остаются на лечении дома. Это объясняется более легким течением болезни. И теперь ее гораздо проще спутать с обычной простудой.

- Сейчас чаще мы диагностируем у заболевших головную боль, першение в горле и сильный насморк. Поэтому особенно важно ни появлении симптомов респираторных заболеваний сразу же обратиться к врачу, - отметил замминистра здравоохранения Омской области Александр Ахрамович.

Также он напомнил омичам, что чем раньше обнаружится заболевание, тем легче и эффективнее пройдет его лечение. Поэтому не стоит затягивать с обращением в поликлинику. В Омске есть все необходимые лекарства для лечения ковида.