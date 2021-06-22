Омский чиновник украл 15 миллионов при ремонте поливалок

Дело скоро рассмотрят в суде. Омич только частично признал свою вину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области почти дошло до суда дело бывшего руководителя «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области». По версии следствия, в 2018 году он заключил контракты на ремонт Новоомской и Пушкинской оросительных систем в Омском районе. Общая сумма контракта составила 360 миллионов рублей. Эти деньги выделялись из федерального бюджета по нацпрограмме. Чиновник контролировал выполнение работ и на основе подтверждающих документов рассчитывался с подрядчиками. Но, как оказалось, 15,5 миллионов он выплатил за фактически не выполненные работы. Как полагают следователи, деньги ушли а личные нужды чиновника.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что дело вскоре рассмотрят в суде по существу. Свою вину в преступлении омич признал частично. Минсельхоз России требует от него возместить причиненный ущерб. Пока для этого арестовано личное имущество подозреваемого: автомобиль и два земельных участка.