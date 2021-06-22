Омский Роспотребнадзор: Масочный режим надо соблюдать даже привитым

Маски пока рекомендуют носить всем без исключения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Омской области добралась третья волна коронавируса. После небольшой передышки, когда существенно снизился суточный прирост заражений, медикам снова приходится работать в усиленном режиме. Во многом это связано с медленно идущей вакцинацией, которую могут сделать обязательной для определенных групп местных жителей. Не менее сложная проблема с нежеланием омичей соблюдать санитарные правила, считают в Роспотребнадзоре.

– 90% сейчас в транспорте ездят без масок опять, нарушается масочный режим, но его нужно все-таки соблюдать. Маски нужны при угрозе заражения – когда ты садишься в транспорт, идешь в магазин, идешь в аптеку, – сказал во время пресс-конференции и. о. начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории омского Роспотребнадзора Юрий Пневский. – Надо соблюдать масочный режим и привитым, эпидемия-то никуда не делась, должен выработаться достаточный уровень защитных антител, в период эпидемии рекомендовано использовать маски даже после выработки иммунитета, соблюдать социальную дистанцию, избегать места скопления людей, ну и ограничивать все массовые мероприятия, и еще не забывать руки чаще мыть, потому что путь передачи не только воздушно-капельный, но и контактный