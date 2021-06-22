Прививку от коронавируса могут сделать обязательной и для омичей

Омичам настоятельно рекомендуют вакцинироваться. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Медики констатировали: в Омск пришла третья волна ковида. При этом мутировавший вирус оказался еще более заразным и менее поддающимся лечению. В ряде российских регионов предлагается сделать пока еще добровольную вакцинацию обязательной для определенных групп населения, в частности - для тех, кого госпитализируют и тех, кто по долгу службы вынужден постоянно общаться с большим числом людей. Эта инициатива может добраться и до нашего региона.

– Ряд регионов уже обсуждают практику, которая используется в нашей столице. По всей видимости, мы придем к тому, что вакцинация будет обязательным требованием для плановой госпитализации, для определенных работников и служащих. Эти меры будут направлены на прекращение распространения заболевания. Уже сейчас региональный Роспотребнадзор работает над рядом документов, которые бы предписывали определенным категориям граждан обязательную вакцинацию, – рассказал во время сегодняшней пресс-конференции замминистра здравоохранения области Александр Ахрамович.