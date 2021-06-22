Омичка устроила в квартире притон для наркоманов

На притон в полицию пожаловались взволнованные соседи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На наркопритон в маленькой квартирке на улице 70 лет Октября на Левом берегу пожаловались соседи. Они долго терпели, поначалу даже и не верили, что их интеллигентная соседка с двумя высшими образованиями может устроить притон. Но череда наркоманов, приходивших к 43-летней омичке, быстро не оставила от сомнений и следа. Жильцы дома обратились в полицию.

Как установили следователи, женщина пускала в однокомнатную квартиру наркоманов для употребления запрещенных веществ, и сама уже 10 лет принимает героин. Притон закрыли, а на омичку завели уголовное дело за его содержание.