В День памяти и скорби омский губернатор возложил цветы к мемориалам в Парке Победы. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня по всей стране проходят мероприятия ко Дню памяти и скорби. В этом году исполняется ровно 80 лет с начала Великой Отечественной войны - одной из самых трагических и печальных дат в истории страны. Долгих 1418 дней длились кровопролитные сражения.

В Омске прошла церемония возложения цветов и венков к мемориалам в Парке Победы и на Старо-Северном кладбище. В мероприятии принял участие омский губернатор Александр Бурков и председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский. Участники траурной церемонии возложили гвоздики и венки к памятнику Сибирячке с сыном и Вечному огню у подножия монумента Солдату-Освободителю, почтили минутой молчания память всех, кто прошёл испытание войной.

Глава региона присоединился к акции памяти "Красная гвоздика". Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Руководитель Омской области появился на церемонии с приколотым к одежде значком в форме алой гвоздики. Александр Бурков в очередной раз присоединился к всероссийской патриотической акции памяти "Красная гвоздика". Как рассказали в пресс-службе омского правительства, значок с изображением этого цветка - символ солидарности, он вручается за пожертвования в благотворительный фонд «Память поколений», помогающий ветеранам.

Омская область внесла значительный вклад в общую победу над фашистами. За четыре военных года на фронт из Омской области ушло почти 300 тыс. жителей региона, каждый второй навсегда остался на полях сражений. Омичи героически защищали свою родину. С регионом связаны судьбы 271 Героя Советского Союза и 35 полных кавалеров ордена Славы.

В тылу тяжелую ношу войны на своих плечах держали женщины, дети и старики. Омичи ковали победу на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, поставляя вооружение, боеприпасы, обмундирование и продукты питания на фронт.