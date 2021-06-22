В центре Омска появится новая остановка

Вместе с остановкой появится и новый светофор. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В центре Омска на улице Карла Маркса планируют изменения в организации движения возле магазина «Детский мир». Сейчас там есть остановка только с одной стороны и регулируемый пешеходный переход, расположенный между улицами Чкалова и Красных Зорь. На этом участке часто возникают спорные ситуации между водителями и пешеходами.

В мэрии решили изменить положение светофора, чтобы это исправить. Как стали известно, на портале госзакупок появилась информация о том, что мэрия планирует установить новый светофор на пересечении улиц Карла Маркса и Красных Зорь. Это поможет организовать движение при повороте на Красных Зорь и уменьшить количество аварийных ситуаций с пешеходами, которые переходят там дорогу по нерегулируемому переходу. Также планируют все же установить остановку на стороне ТЮЗа. Как она будет называться и где именно расположится, пока не известно.

Как сообщается на сайте, проведение торгов на выполнение заказа планируют на 30 июня, а закончить работы победителю придется до 15 сентября.