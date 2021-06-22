В Омской области началась регистрация талантливой молодежи на форум «РИТМ». Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области с 12 по 18 июля в ДОЛ «Березовая роща» Саргатского района пройдет форум «РИТМ» для талантливой молодежи, которая сможет реализовать свои инициативы. Организатором является Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Регистрация на интенсив открыта до 28 июня в АИС «Молодежь России» и доступна по ссылке . Возраст участников – от 18 до 35 лет.

Форум будет работать по пяти основным направлениям. Как рассказали в пресс-службе омского правительства, руководителем направления «Молодежные медиа» станет директор рекламного агентства «Коперник» Антон Дымченко, «Творчество» – театральный художник, стилист Татьяна Жарова, «Студенческое самоуправление» – председатель 1-го созыва молодежного правительства Омской области Елизавета Михайленко. Площадку «Менеджмент международных проектов» возглавит руководитель проектного офиса международного молодежного сотрудничества «Россия – Центрально-Азиатский регион» Андрей Бем, направление «Добровольчество» – тандем опытных волонтеров Анастасия Минасян и Юлия Рязанова.

Кроме того принимаются заявки на гранты. За годы проведения форума «РИТМ» десятки молодых людей смогли открыть собственное дело или реализовать социальные проекты.

Грантовый фонд РИТМа составляет 1 млн рублей. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омичи даже запускали производства, а также образовательные и просветительские акции, создавали спортивные движения, книги и спектакли. В этом году организаторы форума будут вновь рассматривать идеи молодежи. Грантовый фонд РИТМа составляет 1 млн рублей.

Этот конкурс – отличная возможность для молодых людей выиграть средства на воплощение своей идеи. Так, частному театру «ЦСД-Омск» РИТМ помог поставить сразу 2 спектакля: «Русалочка» и «Винни-Пух. Счастье из лоскутков». Гранты форума в 2018 и 2019 году выигрывали главный режиссер Центра современной драматургии Ярослав Максименко и друг театра Эльмира Муратова.

- Для нас, как для частного театра, гранты – это одна из немногих возможностей получить какой-то объем средств на узкую задачу. На средства, которые выигрывали на РИТМе, мы отшивали костюмы для спектаклей, делали декорации, – пояснил Ярослав.