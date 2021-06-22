«Там растут в основном клены, которые надо уничтожать, а не культивировать»: Чиновник омского минприроды – о разделении дендросада

С участка, прилегающего к дендросаду предлагают снять статус особо охраняемой территории.

Общественные слушания по судьбе дендросада имени Гензе в Омске не могут провести уже девять месяцев. Каждый раз мероприятие переносили, ссылаясь на пандемию. При этом общественники добивались проведения его именно в очной форме, а не онлайн, переживая, что иначе их голос просто не будет услышан. Подробнее об этом мы писали здесь, а также здесь и здесь.

В итоге на днях принято окончательное решение: слушания пройдут по видео-конференц-связи в Zoom. Событие запланировано 25 июня в 14.00. Чтобы стать его участником необходимо отправить заявку, написанную в свободной форме, в указанием фио, адреса и телефона на эту почту: os@mpr.omskportal.ru.

Напомним, споры уже долгое время идут из-за предложения областного минприроды лишить статуса особо охраняемой территории участка возле дендросада. 10 лет назад его присвоили, чтобы защитить от варварской застройки.

В преддверии общественных слушаний провели пресс-конференцию. В областном минприроды продолжают настаивать: изменить статус этого участка необходимо для его благоустройства. И утверждают: ничего особо ценного там не обитает и не растет.

– Там растет всего 386 деревьев, в основном это американский клен – растение-аллерген, которое надо уничтожать, а не культивировать, – считает заместитель областного министра природы Александр Сердюков.

Впрочем, у омичей, живущих в городе, где каждое дерево наперечет, по поводу истребления таких «сорняков» может быть и другое мнение.

– Парка там никакого как не было, так и нет, – отметил омский историк, блогер Игорь Федоров. – Планы, о которых мы говорим, подразумевают, что, возможно, когда-то там появится то, что мы понимаем под словом парк. Это территория совхоза «Декоративные культуры», впоследствии ЗАО «Цветовод», на которой десятки лет производилась разная сельскохозяйственная деятельность. На территории дендросада возле дома 86 на Красном Пути был питомник. Его остатки мы сегодня понимаем под дендросадом. Там выращивали цветы и овощи. В нулевые там были поля с капустой. И тогда никого не смущало, что тогда в центре города у нас растут овощи. Так было до момента, пока ЗАО «Цветовод» не было куплено компаниями, связанными со строительными структурами. Затем там начались коттеджные дела.

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Теперь уже окончательно - общественные слушания по дальнейшей судьбе омского дендросада будут проходить исключительно онлайн. Присутствовать на обсуждениях лично не смогут ни журналисты, ни простые горожане. Всем желающим предлагается поучаствовать в мероприятии по видео-конференц-связи. Сделать это можно даже анонимно. Однако, чтобы предложение было учтено, необходимо зарегистрироваться. (Подробнее...)

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