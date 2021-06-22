Омичи присоединяются к онлайн-акции «Красная гвоздика»

В России в 6-й раз проходит патриотическая акция «Красная гвоздика». Организатор проекта – благотворительный фонд «Память поколений» – оказывает ветеранам медицинскую помощь, в частности приобретает слуховые аппараты, современные протезы, медикаменты, средства реабилитации, помогает в проведении операций.

К патриотической акции уже присоединились тысячи россиян, среди которых известные артисты, спортсмены, депутаты и главы регионов.

Каждый желающий также может принять участие в благотворительном проекте, приобретя значок «Красная гвоздика» через интернет-магазины Wildberries и OZON или электронную версию символа на портале памятьпоколений.рф, тем самым жертвуя средства на медицинскую помощь ветеранам.