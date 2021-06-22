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Общество22 июня 2021 8:24

Омичи присоединяются к онлайн-акции «Красная гвоздика»

Изображение этого цветка является символом памяти о павших защитниках Отечества.
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В России в 6-й раз проходит патриотическая акция «Красная гвоздика». Организатор проекта – благотворительный фонд «Память поколений» – оказывает ветеранам медицинскую помощь, в частности приобретает слуховые аппараты, современные протезы, медикаменты, средства реабилитации, помогает в проведении операций.

К патриотической акции уже присоединились тысячи россиян, среди которых известные артисты, спортсмены, депутаты и главы регионов.

Каждый желающий также может принять участие в благотворительном проекте, приобретя значок «Красная гвоздика» через интернет-магазины Wildberries и OZON или электронную версию символа на портале памятьпоколений.рф, тем самым жертвуя средства на медицинскую помощь ветеранам.