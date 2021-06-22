Стратегический вектор развития

По поручению президента России Владимира Путина к 2030 году в России необходимо достичь 100% технически возможной газификации. Сегодня каждый житель России может узнать с помощью интерактивной карты газификации на сайте ПАО «Газпром», когда и в какой населенный пункт в ближайшие пять лет придет «голубое топливо».

- Газификация страны – стратегическое направление нашей работы, и я уверен, задачу, поставленную президентом, мы выполним, - считает Сергей Густов. - В 2020 году «Газпромом» совместно утверждена программа развития газоснабжения и газификации регионов на период 2021-2025 годов. Эта работа проводилась при непосредственном участии региональных исполнительных органов власти и была сформирована в соответствии с их пожеланиями. Тогда же с 67 регионами были подписаны планы-графики синхронизации.

В результате реализации пятилетней Программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ будут созданы условия для газификации 538 тысяч домовладений и квартир, более 3 тысяч котельных, а также других, в том числе промышленных, потребителей.

Программа уже реализуется. Так, в Омской области строятся 3 межпоселковых газопровода в Большереченском и Называевском районных, началось проектирование 8 газопроводов и газопровода-связки в Омске и в 5 районах Омской области. Всё это создаст условия для газификации 9 606 домовладений и 32 котельных в 22 населенных пунктах региона.

Перед «Газпромом» и региональными властями также поставлена задача до 1 января 2023 уже в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан построить газопроводы до границ земельного участка.

- Эту большую работу мы должны закончить до января 2023 года в соответствии с поручением президента России, и это очень амбициозная задача, с которой мы, безусловно, справимся, - подчеркнул Сергей Густов и продолжил. - Сегодня мы видим высокий спрос на газ внутри страны. Газификация России – это реальная программа, которая направлена на развитие регионов и создание комфорта в домах жителей страны.

На заметку

В Омской области в 2021 по Программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром» инвестирует в строительно-монтажные работы 8,5 млрд рублей. Будет построено 11 газопроводов: 5 магистральных газопроводов-отводов с шестью газораспределительными станциями, общей протяженностью 161 км и 6 межпоселковых, общей протяженностью 211 км. Благодаря этому в 23 населенных пунктах региона будут созданы условия для газификации.

В рамках Программы Правительство Омской области построит 143 км внутрипоселковых газопроводов, обеспечит перевод на голубое топливо 55 котельных и подготовку к приему газа 2970 домовладений.

Кстати

ООО «Газпром межрегионгаз Омск» — компания, входящая в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»), осуществляет поставки природного газа различным категориям потребителей Омской области и сбор платежей за топливо.

Когда передавать показания счётчика и платить за газ

Передавайте достоверные показания счетчика до 20 числа текущего месяца: на сайте компании www.omskregiongaz.ru через сервисы «Передача показаний» (без регистрации) или «Личный кабинет», по адресу электронной почты территориального участка (указан в квитанциях и на сайте), по единому номеру телефона 70-48-79 (добавочный 1, круглосуточно), СМС-сообщением на номер +7-958-854-42-08, формат сообщения: ХХХХХХ [пробел] YYYY, где Х - номер лицевого счета, а Y - целая часть показаний счетчика.

Платите за природный газ - до 10 числа месяца, следующего за расчетным: на сайте компании www.omskregiongaz.ru через сервисы «Оплата газа» (без регистрации) или «Личный кабинет», через платежные интернет-сервисы («Все платежи», «Сбербанк онлайн» и другие), а также во всех отделениях «Почты России», Сбербанка, «ОТП Банка», «Россельхозбанка».