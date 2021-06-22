Рыбу не пропустили через границу

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области пресекли попытку ввезти 5 тонн охлажденной форели, оформленной с нарушением законодательства. Гражданин Республики Казахстан О.Ю. Махуаце перевозил 5 тонн охлажденной форели производства ООО «Аква Сервис» (Республика Киргизия) по маршруту из киргизского Бишкека в Омск. 12 июня в ППУ «Черлакский» при проверке и досмотре этого автомобиля должностные лица Управления установили, что рыба перевозилась по ветеринарному сертификату, но дата выработки продукции на маркировке не соответствовала указанной в ветеринарных сопроводительных документах. Поэтому груз задержали, его ввоз на территорию Российской Федерации запретили, а перевозчика привлеклин к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.