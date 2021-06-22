«Росводоканал Омск»: передавайте показания счетчиков до 25 числа

По данным предприятия за пять месяцев текущего года омичи всё чаще предпочитают дистанционные способы личному посещению офисов водоканала и «Почты России».

Передача показаний индивидуальных приборов учёта через Робота Минту, личный кабинет и через сайт без регистрации – вот три популярных сервиса. Минте абоненты могут позвонить по номеру 39-51-00 в любое время суток, она уточнит и зафиксирует показания. С января по июнь популярность этого канала для передачи данных возросла среди абонентов на 30 %. В мае с помощью робота данные счётчиков передали 13,3 тысяч потребителей.

Официальный сайт омского водоканала - по-прежнему надёжный сервис для клиентов предприятия. У нового сайта, представленного горожанам 1 февраля, - удобный интерфейс, современный дизайн, простая структура и понятная навигация. В мае 47 тысяч абонентов передали данные приборов учёта через личный кабинет. Это на 3 % больше, чем в январе 2021 года.

Передают потребители данные счётчиков через сайт предприятия без регистрации – это процедура займёт менее двух минут. Достаточно указать номер лицевого счёта и номер квартиры, затем ввести данные за холодную и горячую воду, и всё - показания в омский водоканал переданы. Популярность такого способа передачи показаний с начала года выросла на 21%.

Напоминаем, что сегодня действуют как дистанционные, так и очные способы передачи показаний приборов учёта. Выбрать более удобный способ можно на сайте предприятия.