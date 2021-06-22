«Газпром межрегионгаз Омск» проверит работу узлов измерения расхода газа на 257 котельных

Приемку узлов учета газа проводят с целью контроля работоспособности средств измерений, входящих в их состав, и достоверности показаний потребляемых объемов ресурса.

Специалисты проверят и опломбируют средства измерений после поверки, проведут плановый осмотр узлов учета и считают архивные показания с корректоров, чтобы сверить данные по объемам потребленного газа.

- Для своевременной готовности котельных и узлов учета газа теплоснабжающих организаций к отопительному сезону 2021-2022 годов мы проводим проверку средств измерений, она исключает некорректный учет газа. Проверка завершится до 15 сентября, - рассказал начальник отдела по метрологии и автоматизированным системам коммерческого учета газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Бабешин.