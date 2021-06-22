Омичи поддержали онлайн-акцию «Свеча памяти»

По всей России продолжается онлайн-акция «Свеча памяти», цель которой – вспомнить каждого из погибших в годы Великой Отечественной войны. Любой желающий, не зависимо от того, где он находится, может зажечь на официальном сайте деньпамяти.рф виртуальную свечу и таким образом присоединиться к общенациональному Дню памяти и скорби. В ее рамках соберут средства на помощь ветеранам Великой Отечественной войны: благотворительный фонд «Память поколений» выделяет на эти цели 1 рубль за каждую зажженную виртуально свечу. Напомним, что завтра, 22 июня, исполняется 80 лет с начала самого трагического события в нашей стране.

Также с 15 июня в социальной сети Инстаграм пользователи могут использовать маску «Свеча памяти», разместить видео в сториз и поделиться ею со своими подписчиками.

Почтить память героев Великой отечественной войны можно будет и в рамках главного события акции – всеобщей минуты молчания, которая пройдёт в этот день в 12:15 (время московское) на сайте проекта. Именно в это время 22 июня 1941 года народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов сообщил советским гражданам о нападении Германии на СССР и о начале отечественной войны.