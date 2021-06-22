В Омске начинают судить сотрудника исправительного учреждения, проносившего зэкам телефоны

Фельдшер получал деньги от 6изаключенных

В Омске начинается суд над бывшим фельдшером филиала медсанчасти № 3 ФКУЗ МСЧ-55 ФСИН. Мужчину обвиняют, что за взятки он проносил содержавшимся там заключенным сотовые и зарядки для них.

По данным следствия, все продложалось с августа 2019 по мая 2020 года.

Медика судят за мелкое взяточничество и получение взятки за незаконные действия.

– Деньги в виде взяток поступали ему посредством электронных переводов от родственников и знакомых 6 осужденных, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в совершении инкриминируемых преступлений он признал в полном объеме, написал явку с повинной.

Дело передано в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.