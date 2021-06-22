На строительство "Арены Омск" выделили еще 2,2 миллиарда

Многие омичи с нетерпением ждут, когда же будет закончена новая "Арена Омск". Это будет означать не только проведение в городе матчей международного первенства по хоккею среди юниоров, но и возвращение на родину "Авангарда".

Для продолжения строительства премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,2 миллиардов рублей. Первый транш в размере 2,4 миллиарда Омск получил в конце прошлого года.

Строительство новой Арены идёт по графику. Уже можно увидеть несколько этажей и даже представить, какого она будет масштаба. Ведутся и работы по благоустройству прилегающих территорий. Общая стоимость объекта составляет 12 миллиардов рублей. 5 из них уже выделили из федерального бюджета, 6 вложит "Газпром, а оставшуюся сумму соберут в региональном бюджете.