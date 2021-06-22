В Омской области ввели режим ЧС из-за опасного природного явления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области неожиданно объявили режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение подписал первый замгубернатора Валерий Бойко. Связано это с довольно неприятным для аграриев природным явлением - суховеем. Это ветра, из-за которых выносится плодородный слой почвы. Природное явление также сопровождается высокой температурой и низкой влажностью. Почти неделю в регионе стояла 30-градусная жара.

В условиях суховея может быть серьезный удар по урожаю аграриев. А это в свою очередь ведет к серьезным материальным потерям. Рост и развитие яровых сейчас находятся под угрозой. Ответственным за ликвидацию ЧС назначили главу министерства сельского хозяйства Николая Дрофу.

Добавим, что в прошлом году летом из-за опасности суховея также вводили режим ЧС в Омской области.