Откровенный разговор

В ходе этого диалога губернатор и члены правительства Омской области ответили на заданные профсоюзной стороной вопросы, пожалуй, имеющие первоочередное значение не только для профсоюзного сообщества, но и для жителей региона в целом.

Открывая встречу, Александр Бурков, в частности, сказал: «Перед тем, как мы начнем разговор, хотел бы поблагодарить всех за работу в прошлом году - нагрузка на всех из-за пандемии и вызванных ею чрезвычайных условий деятельности выпала колоссальная. И отдельно хочу поблагодарить профсоюзы за поддержку, оказанную медицинским учреждениям».

Отметил Александр Бурков и успехи региона в социально-экономическом развитии, приведя в качестве примера такой факт: «В 2019 году в Омскую область нами было привлечено 200 миллиардов рублей частных инвестиций. А в 2020 году, несмотря на пандемию, объем частных инвестиций составил уже 210 миллиардов». Нельзя не заметить и прогресс региона в инфраструктурном созидании - строительстве и ремонте дорог, линий связи, трубопроводов, водопроводных и газовых сетей, объектов социальной сферы: «В прошлом году в областном центре были введены в эксплуатацию пять детских садов и школа - таких объемов не было давно».

В свою очередь председатель ФОП Сергей Моисеенко высказал соображение, без понимания которого невозможно дальнейшее конструктивное развитие социально-трудовых отношений: «Не секрет, что там, где профсоюзная работа поставлена на высокий уровень, где достигнут большой объем профчленства, а главное - развито социальное партнерство, которое обеспечивает трудящихся всеми необходимыми социально-трудовыми гарантиями - достойной заработной платой, соцпакетом, безопасным рабочим местом, там на высоком уровне производительность труда, трудовая дисциплина, психологический климат в коллективе». И задал тон последующему откровенному разговору, поставив перед руководством области ряд острых вопросов.

Первый из них звучал так: «Если раньше основная доля безработных приходилась на сельские территории, то сегодня на учет в службы занятости встает все больше горожан, омичи составляют более половины из почти 52 тысяч зарегистрированных в Омской области безработных. Планируется ли в Омской области в ближайшее время создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, и если да, то в каких отраслях?».

Ответ на этот вопрос дал сам Александр Бурков. Как следует из его слов, самые большие изменения в этом плане предстоят в сфере глубокой переработки древесины. Так, возрождается предприятие «АВА компани», хорошо известное омичам в недавнем прошлом как единственное в мире, специализировавшееся на глубокой переработке русской березы, с полным циклом производства - от заготовки леса до выпуска готовой продукции, которая экспортировалась в пятнадцать стран мира. Кроме того, в наш регион приходит очень авторитетная в своей отрасли компания «Сегежа», планирующая основать здесь завод по изготовлению березовой фанеры с объемом производства до 200 тысяч кубометров в год - и это более шестисот новых (более того, занятых в инновационном секторе промышленности) рабочих мест.

Большие перспективы усматривает губернатор и в развитии агробизнеса. Здесь тоже ожидается приход нового, очень солидного делового партнера - одной из крупнейших в России сельскохозяйственной компании «Степь». Площади под освоение в Большереченском районе, по словам губернатора, «Степью» уже осмотрены, так что до начала работы осталось совсем немного.

Еще два объекта, сулящие появление новых рабочих мест, относятся к отельному сегменту бизнеса. Это гостиничный комплекс категории «четыре звезды» под маркой «Cosmos» и отель, возводимый на месте бывшего здания Облпотребсоюза на улице Щербанева. «Эти проекты такого класса для Омска - города-миллионника, который быстро развивается, насущная необходимость», - подчеркнул Александр Бурков.

Большая работа ведется для привлечения новых компаний и развития конкуренции на омском рынке жилищного строительства, продолжается тесная работа с федеральными холдингами и корпорациями по увеличению загрузки заказами предприятий омского промышленного комплекса, таких как ПО «Полет» и ОМО им. Баранова, позволяющих увеличить количество рабочих мест. В общем и целом, ответ губернатора на вопрос Сергея Моисеенко был проникнут искренним оптимизмом.

Следующий вопрос лидера омских профсоюзов был таким: «Реальные денежные доходы населения неуклонно снижаются, этому в том числе способствуют искусственно заниженный индекс роста потребительских цен и постоянное увеличение обязательных платежей, основную часть которых составляет плата за коммунальные услуги. Из последнего в пример хочется привести труднопонимаемый рост платы за вывоз ТКО с 1 июля 2021 года, который увеличится для юридических лиц почти на 80 процентов, что в свою очередь повлечет скачок цен на производимые товары и услуги. Что предпринимает правительство Омской области для снижения размера платы?»

«К сожалению, Федеральная антимонопольная служба проиграла дело региональному оператору», - ответил Александр Бурков. Напомним историю этого дела. Летом 2019 года Региочнальная энергетическая комиссия (РЭК) исполнила предписание ФАС о снижении «мусорного» тарифа для омичей, но одновременно оспорила требование антимонопольщиков. В декабре 2019 года арбитражный суд признал распоряжение ФАС о снижении платы за вывоз твердых коммунальных отходов незаконным. ФАС опротестовала это решение. Однако в июне 2020 года апелляционная инстанция оставила решение арбитражного суда в силе, признав действия РЭК по установлению первоначального тарифа правильными. «Мы будем делать все возможное, чтобы сдержать рост тарифов, - продолжил губернатор. - И могу заверить: повышение хоть и будет, но не такое значительное».

Третьей темой, ставшей основой для вопроса Сергея Моисеенко губернатору, стало детское оздоровление. Летом большинство родителей изыскивают любую возможность для отдыха детей в ДОЛ. «Но есть одно обстоятельство, которое может стать препятствием для многих семей, - сказал Сергей Моисеенко, - сумма, доплачиваемая за путевку в лагерь родителями. В отдельных случаях размер этой доплаты может доходить до 15,5 тысячи рублей, а для работников внебюджетной сферы - до 21,6 тысячи. Федерация омских профсоюзов предлагает увеличить финансирование из регионального бюджета на оплату стоимости путевки не менее 19 тысяч рублей с тем, чтобы снять существенную долю расходов с плеч родителей. Кроме того, для работников промышленных предприятий стало настоящим шоком закрытие в самом начале сезона 2021 года по решению Роспотребнадзора загородных оздоровительных лагерей «Иртышские зори» и «Юбилейный». Сотни детей, так ждавших поездки в лагерь, вынуждены были остаться дома, а у их родителей сорвались планы на отпуск».

Ответ на этот вопрос получился коллективным. Александр Бурков рассказал о начавшей действовать в текущем году программе «Кэшбэк», в рамках которой родителям возвращается 50 процентов вносимой ими платы за путевки в оздоровительные лагеря. «Нужно провести широкую информационную работу в трудовых коллективах, - заметил губернатор, - чтобы люди знали об этой программе». Что же касается закрытия двух упомянутых Сергеем Моисеенко объектов детского оздоровления, то министр образования Татьяна Дернова заверила, что очень надеется на открытие «Юбилейного» с 1 июля, а вот с «Иртышскими зорями» ситуация сложнее - там надо согласовывать довольно серьезное нарушение существующих норм водозащитного регламента. Есть лишь крайне слабые упования на то, что проблема разрешится к августу.

Председатель областной профорганизации работников автотранспорта и дорожного хозяйства Александр Илюхин выразил пожелание возобновления работы общественных советов при областных министерствах, в состав которых неизменно входят представители профсоюзов - поскольку в ходе заседаний этих советов обсуждаются самые злободневные отраслевые вопросы. Губернатор не исключил, что это может произойти в самое ближайшее время, если существенно улучшится эпидемиологическая ситуация. Кроме того, Александр Илюхин поинтересовался дальнейшей судьбой предприятия «Омскоблавтотранс», находящегося, по его мнению, в предбанкротном состоянии. Александр Бурков твердо ответил, что предприятие области нужно, и меры к его финансовому оздоровлению уже принимаются. Это же относится и к реорганизации предприятий дорожного хозяйства, о которой тоже спрашивал Александр Илюхин. Губернатор заверил, что вопрос будет тщательно изучен, принимать решения наобум никто не собирается.

Председатель обкома профсоюза работников АПК Владимир Калашников предложил областным властям вмешаться в ситуацию с финансовым наполнением федеральной программы комплексного развития сельских территорий. Дело в том, что по данному титулу в 2021 году омскими сельчанами подготовлены и сданы на отбор в минсельхоз РФ инвестиционные проекты на общую сумму 2,4 миллиарда рублей, всего по России аналогичных заявок подано на 200 миллиардов, а финансирование программы на текущий год составляет всего семь миллиардов. Александр Бурков и министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа посетовали на хроническое недофинансирование этой программы из федерального бюджета, но обнадежили, что при малейших подвижках в положительную сторону интересы омских муниципальных районов будут учтены - властями ситуация в данной сфере постоянно отслеживается.

Возглавляющая областную профорганизацию работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Ольга Лушникова сообщила, что по информации экспертов по окружающей среде, 22 омских промышленных предприятия отказались заключать соглашение об экологическом партнерстве с профильным региональным министерством.Поэтому она высказала озабоченность о проблемах с экологической безопасностью на данных объектах.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов развеял эти опасения: «Соглашение носит неофициальный характер, его цель - дополнительное взаимодействие с предприятиями, не носящее обязательного характера». В целом же экологическая ситуация в Омске, как подчеркнул министр, далека от критической - за два последних года не зафиксировано ни одного случая высокой и очень высокой загрязненности воздуха.

Председатель облпрофорганизации работников пищевых, перерабатывающих отраслей и смежных видов экономической деятельности Владимир Багрянцев задал вопрос о том, возможен ли самостоятельный выбор родителями детского оздоровительного лагеря для отдыха детей, поскольку иногда место регистрации членов семьи может не совпадать с местом проживания. Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц согласился с тем, что существующая система распределения путевок достаточно неповоротлива: «Мы, что называется, в ручном режиме делаем все возможное, чтобы удовлетворить запросы граждан, но иногда такой возможности просто нет».

Евгений Дрейлинг, руководитель областной организации профсоюза работников народного образования и науки, проинформировал участников круглого стола о том, что согласно проведенному облпрофорганизацией мониторингу, как минимум в 21 районе области и в городе Омске педагоги учреждений дополнительного образования проходят плановое повышение квалификации за свой счет, тогда как закон четко отводит эту задачу в сферу интересов муниципальных властей. Татьяна Дернова полностью согласилась с Евгением Дрейлингом и наметила поднять этот вопрос на ближайшем собрании глав муниципалитетов. Второй вопрос, заданный лидером педагогического профсоюза, касался возможности индексации ежемесячной денежной выплаты для педагогов на оплату коммунальных услуг - сейчас она зафиксирована на уровне 2300 рублей. Александр Бурков обещал изучить эту проблему с учетом финансовых возможностей региона.

Председатель областной профорганизации работников лесных отраслей Наталья Тришкина предложила рассмотреть возможность погашения просроченной налоговой задолженности у Колосовского и Крутинского лесхозов в размере 14 миллионов рублей, возникшей не в последнюю очередь из-за того, что лесхозам приходится производить тушение ландшафтных пожаров и устройство минерализованных полос вокруг населенных пунктов за счет собственных средств. Губернатор отнесся к этому предложению положительно, наметив поставить соответствующий вопрос перед министерством финансов.

Геннадий Бахирев, руководящий облпрофорганизацией работников государственных учреждений и общественного обслуживания, выразил озабоченность по поводу несовершенной системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Отвечавший на этот вопрос министр здравоохранения Александр Мураховский солидаризовался с профсоюзным руководителем в этом вопросе и сообщил, что 9 апреля данные по всей бюджетной сфере (в том числе по заработной плате) региона направлены в правительство РФ с тем, чтобы оптимизировать процессы, проходящие в этой сфере. Так что есть надежда на решение этой проблемы.

Председатель обкома профсоюза работников промышленности Виктор Курочкин завершил этот обмен мнениями пожеланием большей информированности горожан о молодых инженерах и рабочих, изобретателях и рационализаторах, их трудовых достижениях и победах в различных конкурсах. Возражений не последовало.

Время круглого стола на этом истекло, много вопросов остались не заданными. Однако губернатор получил их в письменном виде и обещал непременно дать развернутый ответ на каждый из них. А значит, откровенный разговор не закончен - он обязательно продолжится. В том числе и за круглым столом.

Лев ГРАЧЕВ.