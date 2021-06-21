Омич лишилась 6 миллионов, играя на бирже

Омич перевел мошенникам более 6 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На удочку мошенников попал 40-летний омич. Он познакомился с очаровательной девушкой через интернет. Она сразу расположила мужчину к себе и рассказала, что 4 года назад перебралась из Москвы в Женеву и работает там управляющей в антикварном салоне, а дополнительный заработок ей приносит игра на бирже. Омич тоже захотел попробовать себя в инвестициях. После этого ему позвонил приятель девушки и представился опытным аналитиком. Под его руководством омич и стал играть. Для начала он отдал, как оказалось мошенникам, 800 тысяч рублей. Позже он переводил различные суммы на криптокошелек. Даже влез в кредиты. Понял, что стал жертвой мошенников, омич только после того, как «аналитик» попросил перевести страховку в размере 23% от суммы на счете, чтобы продолжить играть.

После этого мужчина и пошел в полицию. В общей сложности, на биткоин-счете накопилось более 6 000 000 рублей, но получить из мужчина, естественно, не смог. Сейчас в полиции проводят расследование, возбудили дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».