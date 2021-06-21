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Общество21 июня 2021 14:59

Стало известно, какая погода ждет омичей на предстоящей неделе

Прохлада продержится, как минимум, до четверга
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Впереди еще почти 2,5 месяца лета. Тепло точно вернется.

Впереди еще почти 2,5 месяца лета. Тепло точно вернется.

Фото: Евгения ГУСЕВА

После практически экстремальной жары в Омской области резко похолодало. И такая погода продержится, как минимум, до середины рабочей недели.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ночь на вторник, 22 июня, ночью в регионе будет всего +4...+9 градусов. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов.

Такая же погода сохранится сохранится и в следующие два дня. При этом будет дуть преимущественно северный ветер, а, значит, на город может сносить неприятный запах выбросов со стороны городка Нефтяников.

Согласно долгосрочному прогнозу другого ресурса – сайта Gismeteo – существенное потепление в Омской области ожидается лишь в середине следующей недели. Последний день июня станет и самым теплым за этот период. Днем прогнозируют до +28 градусов.