В Омской области подросток угнал у пенсионера иномарку, но потом вернул

Подросток прокатился на чужой машине и заработал уголовное дело. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Омской области в селе Лежанка, местный 69-летний житель обратился в полицию и рассказал, что его машиной кто-то воспользовался без его ведома. Накануне он помыл свой «Шевроле Ланос», а утром обнаружил следы грязи на колесах.

Следователи осмотрели автомобиль и по следам возле ворот установили, что автомобиль действительно выгонял из гаража и возвращали обратно. Нашлись свидетели, которые видели, кто ночью рассекал по селу на автомобиле. Оказалось, это был 16-летний местный житель. Он уже стоит на учете в детской комнате полиции. Следователям парень рассказал, что залез во двор, обнаружил, что гараж не заперт, и решил прокатиться. Он всю ночь ездил по селу, а под утро вернул «Шевролет» на место. Как уточнили в пресс-службе полиции, на подростка завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».