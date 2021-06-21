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Общество21 июня 2021 14:21

В Омской области подросток угнал у пенсионера иномарку, но потом вернул

Что машина пропадала, хозяин заметил по следам грязи
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Подросток прокатился на чужой машине и заработал уголовное дело.

Подросток прокатился на чужой машине и заработал уголовное дело.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Омской области в селе Лежанка, местный 69-летний житель обратился в полицию и рассказал, что его машиной кто-то воспользовался без его ведома. Накануне он помыл свой «Шевроле Ланос», а утром обнаружил следы грязи на колесах.

Следователи осмотрели автомобиль и по следам возле ворот установили, что автомобиль действительно выгонял из гаража и возвращали обратно. Нашлись свидетели, которые видели, кто ночью рассекал по селу на автомобиле. Оказалось, это был 16-летний местный житель. Он уже стоит на учете в детской комнате полиции. Следователям парень рассказал, что залез во двор, обнаружил, что гараж не заперт, и решил прокатиться. Он всю ночь ездил по селу, а под утро вернул «Шевролет» на место. Как уточнили в пресс-службе полиции, на подростка завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».