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Общество21 июня 2021 13:43

На строительство «Арены Омск» выделили второй транш в размере 2,6 миллиарда рублей

Об этом сообщил первый заместитель Председателя Государственной Думы, депутат от Омской области Александр Жуков.
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Решение принято комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. «Принято очень важное решение о выделении почти 2,6 млрд рублей на строительство многофункционального спортивного комплекса «Арена» для проведения в 2023 году чемпионата мира по хоккею с шайбой. Уровень технической готовности объекта в 2021 году должен составлять 50%. Уверен, что средства очень скоро поступят в регион», – отметил Александр Жуков.

Напомним, шестиэтажный ледовый дворец возводится на Левобережье города Омска. Он будет вмещать 12 тысяч зрителей и отвечать всем современным требованиям. Строительство многофункционального спортивного комплекса «Арена Омск» осуществляется за счет инвестиций компании «Газпром нефть», а также средств федерального и областного бюджета. В прошлом году из федерального бюджета был выделен первый транш в размере 2,4 млрд рублей. Сметная стоимость объекта составляет 11,3 млрд рублей.