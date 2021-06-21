АО «Транснефть – Западная Сибирь» и ПАО «Транснефть» получили патент на герметизатор для технологических трубопроводов

Предложенная полезная модель предназначена для герметизации технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций (НПС) и резервуарных парков при проведении ремонта.

В настоящее время для этого применяется метод набивки глиняных пробок (тампонов). Оборудование, используемое сегодня для магистральных нефтепроводов, в частности герметизатор резинокордный, не подходит для герметизации трубопроводов НПС и резервуарных парков, так как не предусмотрена возможность его извлечения из полости трубопровода после проведения ремонтных работ.

Внедрение новой полезной модели обеспечит полное извлечение герметизатора из внутренней полости трубопровода после проведения ремонтных работ. Кроме того, среди его преимуществ - повышение надежности герметизации трубопроводов НПС и резервуарных парков, снижение времени проведения ремонта и уменьшение численности сотрудников, задействованных в работах.