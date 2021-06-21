В аварии под Омском пострадал новорожденный ребенок

Омич влетел в машину, в которой везли малыша, которому не исполнилось и полугода. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

На трассе под Омском сегодня произошла серьезная авария двух легковых автомобилей. Все случилось в 13:05 в Такском районе Омской области. В районе 12 километра дороги «Тара – Усть-Ишим» столкнулись две иномарки. По предварительным данным 29-летний водитель «Датсуна» вылетел на встречку, где столкнулся с «Тойотой» под управлением 29-летней омички.

От удара "Датсун" выбросило в кювет. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Как уточнили в пресс-службе госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал младенец, девочка 2021 года рождения, находившийся в машине с женщиной. Ее доставили в больницу. Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшей аварии.