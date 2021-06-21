Дождь с доставкой на дом: Из-за сломанной крыши квартиру омичей затопило после дождя

У омичей затопило две комнаты. Фото: ВКонтакте

В безвыходной ситуации оказались омичи, проживающие в многоэтажке № 63а на улице Энергетиков. В их доме сломалась крыша. Солидный кусок шифера отсутствует. видимо, его вырвало и унесло в одну из недавних бурь. Но это только причина беды, ее последствия - две затопленные комнаты в квартире. В Омске начались затяжные дожди, и через прореху в крыше омичей затопило дождевой водой.

Жильцы обратились в управляющую компанию за помощью, но в ООО "УК Евродом", как утверждают омичи, никаких мер не приняли.

- Обратились 20 июня 2021 года в 18:13, никто не реагирует. Подскажите куда нужно ещё обратиться чтобы начали шевелиться. Две комнаты затопило, - пожаловались жильцы в соцсетях.

Чуть позже они даже записали видео, чтобы не быть голословными. Вода собралась в натяжном потолке и тонкой струйкой стекала по плафону прямо на пол. Такое же положение сложилось и во второй комнате.