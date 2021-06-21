В Омской области за сутки коронавирусом заразились 119 человек

В Омске коронавирус продолжает активно распространяться. Фото: Артем КИЛЬКИН

Настораживающая ситуация складывается в Омске с заражаемостью коронавирусом. Количество новых зараженных растет с каждым днем. Сегодня, по данным Минздрава, заразились 119 человек. Амбулаторно лечиться 104 человека, а в госпиталя отправятся 15 человек. За все время пандемии заболели 49 163 омича.

Выздоровели за сутки всего 24 пациента. С начала пандемии справились с ковидом 41 497 человек.

Погибли всего 2 человека. Погибли от коронавируса за все время пандемии 1 480 человек.

Прививочная компания пока идет не очень активно, полностью вакцинировались всего 203 943 человека.