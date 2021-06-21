Омских активистов не взяли на замеры выбросов

Попасть на замеры омским активистам не удалось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня ночью омичи снова почувствовали неприятный химический запах в воздухе. Еще не успели горожане передохнуть после выбросов перед выходными, как снова не смогли свободно дышать. Активисты из проекта «Дыши» вчера, 20 июня, решили воспользоваться приглашением министра экологии Омской области Ильи Лобова и поприсутствовать на замерах, о которых просили многие омичи. Но, как оказалось, сделать им этого не удалось.

- Сегодня решили воспользоваться этим приглашением и при звонке по «горячему» номеру сообщили, о желании присутствовать на замерах. В ответ услышали, нечто невнятное вроде: «Мы замерим, потом можете подъехать и посмотреть». На фразу: «хочу с вами на замер», получали ответ: «Мне некогда, всего доброго», - рассказал один из активистов в своем посте.