Омичи снова пожаловались на химические запахи

Омичи вместо свежего воздуха после дождя дышали химическими выбросами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне вечером, 20 июня, около 22:00 вонь почувствовали жители Левобережья.

- Начался снова дикий выброс, под дождь. Левый берег задыхается. Просьба всем, у кого чувствуется химическая вонь, звонить или писать в экомониторинг, - опубликовал сообщение от местного жителя в сообществе «Дыши».

В комментариях быстро откликнулись десяти омичей, которые пожаловались на выбросы в разных районах города. Чувствовался запах в Нефтяниках, Советском округе и в районе Амура. Многие отметили, что сообщали о жалобах в экомониторинг, но отчета о замерах выбросов ведомство пока не публиковало.